الأربعاء 05 مايو 2021
توقيت مصر 23:53 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
تعرف على حالة الطقس غدًا 24 رمضان
بعد الشائعات.. «ديلي تلجراف» تكشف سر وفاة الأمير فيليب
بث مباشر.. ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا
قرار عاجل من السعودية بخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة
الطيب: التجديد في الشريعة صناعة علمية دقيقة لا يحسنها إلا الراسخون في العلم
الكشف عن حجم ثروة عادل إمام الضخمة
إغلاق وحظر.. ننشر قرارات الحكومة كاملة لمواجهة كورونا
وفاة مدحت فقوسة بعد صراع مع المرض واتحاد الكرة ينعيه
الحكومة: قوافل طبية لإعطاء المواطنين اللقاح أمام مكاتب البريد
مدرب غزل المحلة: الأهلي كان له ضربة جزاء لم تُحسب
ADS
الرئيسية
آخر الأخبار
تعرف على حالة الطقس غدًا 24 رمضان
الارصاد
Native
الأربعاء، 05-05-2021
10:02 م
الطيب حسين
يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يوم غد، حار على السواحل الشمالية نهارا، معتدل على كافة الأنحاء ليلا، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وقالت الهيئة إن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا عبارة عن نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وتسجل درجات الحرارة:
القاهرة 38 - 20.
السواحل الشمالية 30- 19.
جنوب سيناء 38- 24.
شمال الصعيد 42 - 24.
جنوب الصعيد 43 - 28.
Copy
حالة الطقس
الأرصاد
24 رمضان
إقرأ ايضا
ريهام سعيد تهاجم فنانة شهيرة: «كنت فاكراها ست جدعة ولكن!»
بعد الشائعات.. «ديلي تلجراف» تكشف سر وفاة الأمير فيليب
الطيب: التجديد في الشريعة صناعة علمية دقيقة لا يحسنها إلا الراسخون في العلم
أخبار متعلقة
الأرصاد السعودية : الأمطار مستمرة على المملكة حتى الأحد
الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة غدًا
ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات من طقس الغد
"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: شديد الحرارة
طقس حار غدًا.. تعرف على درجات الحرارة
تعرف على طقس الجمعة وتوزيع درجات الحرارة