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طقس غد الثلاثاء..

تعرف على توقعات خبراء الارصاد ودرجات الحرارة

أرشيفية
أرشيفية
 
الإثنين، 28-12-2020 09:53 م الطيب حسين
يسود يوم غد الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أيضًا أن يكون الطقس معتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

ويسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، إذ يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط الأمطار الخفيفة «20% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتكون خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من حلايب وشلاتين، وتنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إىلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

ووفقًا للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، يتوقع أن يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، إذ يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط الأمطار الخفيفة «20% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتكون خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من حلايب وشلاتين، وتنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إىلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.


درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
القاهرة 21 11
الإسكندرية 22 12
وداي النطرون 22 12
طنطا 21 11
شبين الكوم 21 11
دمنهور 22 12
بلطيم 22 14
مطروح 19 12
السلوم 18 09
سيوة 18 06
بورسعيد 21 14
دمياط 21 13
الزقازيق 21 11
المنصورة 21 11
الإسماعيلية 22 12
السويس  22 12
العريش 21 11
رفح 20 11
رأس سدر 22 12
نخل 20 03
نويبع 24 16
طابا 23 14
كاترين 16 03
الطور 24 12
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 26 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 21 08
بني سويف 21 08
المنيا 22 08
أسيوط 23 08
سوهاج 24 09
قنا 25 10
الأقصر 26 12
أسوان 26 12
إدفو 27 11
أبوسمبل 27 11
الوادي الجديد 24 06
شلاتين 26 17
أبورماد 26 17
حلايب 24 18
رأس حدرية 24 18

 

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