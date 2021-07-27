الثلاثاء 27 يوليه 2021
توقيت مصر 16:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صور.. اعترافات صادمة لقاتل الراقصة الأجنبية في التجمع الخامس

الملك عبدالله يرد.. هل للسعودية يد في محاولة الانقلاب بالأردن؟

مفاجأة.. بث مباراة المنتخب الأولمبي ضد أستراليا على القناة المفتوحة

السعودية.. تنفيذ القتل قصاصًا في شاب يمني ارتكب جريمة بشعة

تعليق مفاجيء من ضاحي خلفان على وقوف الإمارات وراء ما حدث في تونس

بالمايوه.. فنان شهير يُدلك مؤخرة صديقته الفنانة على البحر (صورة)

شريف إكرامي يخرج عن صمته غاضبًا: كفاية سخرية

5 أسرار وراء سيرة ذاتية ناجحة

بسبب 8 مليون.. موسيماني في أزمة توشك على الحرب مع ناديه

دنيا بطمة تتصدر الترند بسبب ملابسها في حفل زفاف (فيديو)

ADS
 

تعرف على تكلفة إقامة دلال عبدالعزيز في المستشفى

746372_0
ا
Native
الثلاثاء، 27-07-2021 09:35 ص

كشفت وسائل إعلام عن تكلفة إقامة الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى بعد مرور 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.
ووفقا لـ بوابة أخبار اليوم، فإن تكلفة إقامة الليلة الواحدة في وحدة العناية المركزة لمريض فيروس كورونا في المستشفى التي مكثت فيها الفنانة دلال عبدالعزيز، تتراوح قيمتها ما يقرب من 17 ألف جنيه.
وأوضحت أن تكلفة الـ 90 يوما التي مكثتها دلال بالعناية تتجاوز 1.5 مليون جنيه، هذا بخلاف الأدوية والمتطلبات الخارجية للمريضة، كما أن المستشفى تشترط لدخول المريض لديها وضع مبلغ 60 ألف جنيه تحت حساب المريض.
وأكدت المصادر، أن الفنانة دلال عبد العزيز شفيت من الإصابة بفيروس كورونا، لكنها لم تشف من تبعات الفيروس التي أثرت على حالتها الصحية، موضحة أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تحتاج لوقت لعودة الرئة لما كانت عليه قبل الإصابة.
 

إقرأ ايضا

download

تعليق مفاجيء من ضاحي خلفان على وقوف الإمارات وراء ما حدث في تونس

720211595254874956278

بالمايوه.. فنان شهير يُدلك مؤخرة صديقته الفنانة على البحر (صورة)

C4550104-0F75-461A-BB2C-34E0DEA65E22-452x630

دنيا بطمة تتصدر الترند بسبب ملابسها في حفل زفاف (فيديو)

أخبار متعلقة

images (4)

آخر ٣ أيام.. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

resize

«أنا راضية بقضاء الله».. أول تعليق من دلال عبدالعزيز على وفاة سمير غانم

Screenshot_٢٠٢١٠٧٠٧_٢٣٤٢٠٨

صدمة/ أول فنانة مصرية تتزوج كلب.. شاهد حفل الزفاف

image

صور مؤخرتها.. حكم نهائي على الطبيب المتحرش بالفنانة زينب غريب

946

مستشار السيسي يفجر صدمة: إصابة دلال عبدالعزيز ووائل الإبراشي بمرض نادر

WhatsApp-Image-2021-07-06-at-13.22.52

صدمة.. أغرب ما فعله الأطباء مع ميار الببلاوي بعد كسر أصابع قدمها(صور)