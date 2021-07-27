تعرف على تكلفة إقامة دلال عبدالعزيز في المستشفى

الثلاثاء، 27-07-2021
09:35 ص
كشفت وسائل إعلام عن تكلفة
إقامة الفنانة
دلال عبد العزيز في المستشفى بعد
مرور 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.
ووفقا لـ بوابة أخبار اليوم، فإن تكلفة
إقامة الليلة الواحدة في وحدة
العناية المركزة لمريض
فيروس كورونا في المستشفى التي مكثت فيها الفنانة
دلال
عبدالعزيز، تتراوح قيمتها ما يقرب من 17 ألف جنيه.
وأوضحت أن تكلفة
الـ 90 يوما التي مكثتها دلال بالعناية تتجاوز 1.5 مليون
جنيه، هذا بخلاف الأدوية والمتطلبات الخارجية للمريض
ة، كما أن المستشفى تشترط
لدخول المريض
لديها وضع مبلغ 60 ألف جنيه تحت حساب المريض
.
وأكدت المصادر، أن الفنانة
دلال عبد العزيز شفيت من الإصابة بفيروس كورونا،
لكنها لم تشف من تبعات الفيروس التي أثرت على حالتها الصحية، موضحة أن الحالة
الصحية للفنانة
دلال عبد العزيز تحتاج لوقت لعودة الرئة لما كانت عليه قبل الإصابة.