تعرف على تفاوت أسعار البنزين بعد إعلان "أرامكو السعودية"

شركة أرامكو السعودية

أعلنت شركة "أرامكو السعودية" عن طرح أسعار البنزين الجديدة بداية من الغد "الأحد" للعمل بها،وهناك بالتأكيد فروق في أسعار البنزين بين شهر سبتمبر وأكتوبر.

ونعرض تباين الأسعار على مدار الشهور الماضية حتى يتم توقع الأسعار الجديدة للبنزين، ففي شهر يناير مع بداية العام كان بنزين 91 يقدر ب 1.50 ريال سعودي بينما بنزين 95 كان بقدر بـ 2.05 ريال سعودي، أما شهر فبراير كان بنزين 91 يقدر ب 1.55 بينما بنزين 95 ب، 2.11 ريال، وفي شهر مارس كان سعر بنزين 91 ثابت لم يتغير بينما أنخفض سعر بنزين 95 لما كان عليه في شهر يناير أي أصبح 2.05 ريال، وفي شهر إبريل انخفض سعر البنزين ليصبح 91 بـ 1.35 و بنزين 95 بـ 1.47 ريال، وفي شهر مايو انخفض سعر البنزين تماما ليصبح بنزين 91 بـ 0.67 ريال بينما بنزين 95 أصبح بـ 0.82، وفي شهر يونيو ارتفع قليلا ليصبح بنزين 91 بمبلغ 0.90، وبنزين 95 بمبلغ 1.08 ريال.

وقد ارتفع سعر البنزين في شهر يوليو ليصبح بنزين 91 بمبلغ 1.29، وبنزين 95 بمبلغ 1.44 ريال، وفي شهر أغسطس ارتفع ايضا واصبح بنزين 91 ب 1.43، وبنزين 95 بـ 1.60 ريال، وكذلك ارتفع ايضا في شهر سبتمبر الماضي ليصبح بنزين 91 بـ 1.47 وبنزين 95 بـ 1.63، ومن المتوقع أن يزيد سعر البنزين في شهر أكتوبر الجاري.

