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تعرف على بديل أحمد فتوح في الزمالك

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أحمد فتوح
السبت، 03-02-2024 04:48 م نسمه عبد الوهاب
كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، عن بديل أحمد فتوح داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تعرضه للإصابة.
وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية: "بعد إصابة أحمد فتوح، الزمالك قرر تجديد مفاوضاته لضم لاعب سيراميكا كليوباترا".

وأوضح: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، جدد اهتمامه بضم محمد شكري ظهير أيسر نادي سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وتابع : "يقف أمام انتقال شكري إلى صفوف نادي الزمالك عقبة وحيدة، وهي موافقة أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوبترا، الذي متمسك ببقاء اللاعب".

وواصل: "محاولات الزمالك لضم شكري، جاءت بعد تعرض أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق للإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية".


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