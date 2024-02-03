تعرف على بديل أحمد فتوح في الزمالك

السبت، 03-02-2024
04:48 م
نسمه عبد الوهاب
كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، عن بديل أحمد فتوح داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
، خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تعرضه للإصابة.
وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية: "بعد إصابة أحمد فتوح، الزمالك
قرر تجديد مفاوضاته لضم لاعب سيراميكا كليوباترا".
وأوضح: "مجلس إدارة نادي الزمالك
برئاسة حسين لبيب، جدد اهتمامه بضم محمد شكري ظهير أيسر نادي سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية".
وتابع : "يقف أمام انتقال شكري إلى صفوف نادي الزمالك
عقبة وحيدة، وهي موافقة أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوبترا، الذي متمسك ببقاء اللاعب".
وواصل: "محاولات الزمالك
لضم شكري، جاءت بعد تعرض أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق للإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية".