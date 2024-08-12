تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه الفائزون المصريون بميداليات في أولمبياد باريس





أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، عن زيادة قيمة المكافآت المالية لرياضييها المتوجين بميداليات في الألعاب الأولمبية التي اختتمت مساء أمس الأحد في باريس.

وقالت اللجنة في بيان نشرته على حسابها في موقع "فيسبوك": "قرر المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع قيمة مكافآت الفوز بالميداليات خلال أولمبياد باريس 2024".

وأضاف البيان: "وارتفعت قيمة مكافأة الفوز بالميدالية الذهبية إلى 5 ملايين جنيه (حوالي 100 ألف دولار)، و4 ملايين جنيه للميدالية الفضية (80 ألف دولار)، و3 ملايين جنيه للميدالية البرونزية (60 ألف دولار)، بخلاف صرف مكافأة فورية لكل فائز ألف يورو وساعة يد قيمة".

وتوجت مصر بثلاث ميداليات في أولمبياد باريس، حيث فاز أحمد الجندي بذهبية الخماسي الحديث وأحرزت الرباعة سارة سمير الفضية في منافسات رفع الأثقال فيما نال محمد السيد ميدالية برونزية في سلاح المبارزة.