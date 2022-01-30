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تعرف على المبلغ الذي تقاضته منى زكي في «أصحاب ولا عز»

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تعرف على المبلغ الذي تقاضته منى زكي في «أصحاب ولا عز»

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منى زكي
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الأحد، 30-01-2022 11:56 ص

أثار مشهد جرئ للفنانة منى زكي، موجة غضب وانتقادات كبيرة طالتها بسبب خلع ملابسها الداخلية في فيلم "أصحاب ولا أعز"، الأمر الذي وصل إلى البرلمان وبلاغات للنائب العام لمنع عرض الفيلم في مصر على منصة "نتفليكس".
لعبت منى زكي في الفيلم الذي عرضته المنصة، دور مريم التي تقيم مع زوجها في لبنان، وتعاني من بروده العاطفي وابتعاده عنها لفترة طويلة.
فيما راح البعض لاتهامها بنشر الفسوق والفجور، خاصة ان الفيلم كان يروج أيضا لتقبل الشذوذ "المثليين جنسيًا".
واتههما البعض ببيع مبادئها أمام إغراءات المال، وراح البعض يتسائل عن الأجر المادي الذي تقاضته مقابل هذا العمل المثير للجدل.
وحسب موقع الفن اللبناني، فإنه نقل عن مصادر مطلعة على الفيلم، أن منى زكي تقاضت مليون دولار، أي ما يقارب الـ 16 مليون جنيه مصري.
 

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