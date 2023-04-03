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تعرف على الـ 10 مسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان

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تعرف على الـ 10 مسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان

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مسلسلات رمضان
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الإثنين، 03-04-2023 11:22 ص

 

تصدر مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، قائمة الأعلى مشاهدة، عبر منصة "watch it"، مع بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

 

وجاءت قائمة الأعمال الـ 10، الأكثر مشاهدة، على المنصة كالتالي، المركز الأول مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة النجم محمد رمضان، وتراجع "الكبير أوي 7"، بطولة النجم أحمد مكي إلى المركز الثاني، بعد تصدره القائمة طوال الأسبوع الأول.

 

وحصد المركز الثالث "الكتيبة 101"، بطولة النجمين عمرو يوسف، وآسر ياسين، وجاء "كشف مستعجل" بطولة مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، بالمركز الرابع، ويليه "الصفارة" بطولة أحمد أمين.

 

وصعد إلى المركز السادس، "ضرب نار" بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، على حساب "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، الذي تراجع إلى المركز السابع.

 

وفي المركز الثامن، حل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، و في التاسع " 1000 حمد الله على السلامة" بطولة النجمة يسرا، في حين جاء مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، في المركز العاشر.

 

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