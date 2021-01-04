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تعرف على العمر الحقيقي لـ ليلى علوي .. و مفاجأة مدوية عن والدتها

ليلى علوي
تعرف على العمر الحقيقي لـ ليلى علوي .. و مفاجأة مدوية عن والدتها
 
الإثنين، 04-01-2021 08:40 ص المصريون
يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي التي ولدت يوم 4 يناير عام 1961 .

وتستكمل ليلى علوي اليوم عامها رقم 59 حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية مثل (حديث الصباح والمساء ) و (اضحك الصورة تطلع حلوة ).

ولا يعرف كثيرون أن والدة الفنانة ليلى علوي ليست مصرية بل هي يونانية وتزوجت من والد ليلى وهو مصري .
 

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