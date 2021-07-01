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تعرف على أسعار الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

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وزير الكهرباء
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الخميس، 01-07-2021 09:26 ص

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، من اليوم ، الخميس ،  تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، وسيتم تحصيلها على فاتورة أغسطس بالنسبة للعدادات التقليدية ، أما العدادات مسبوقة الدفع سيتم الشحن بالأسعار الجديدة .
الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها حاليا 38 قرشا ستزيد أول يوليو المقبل لتصبح 48 قرشا. وخدمة العملاء  كما هى 1 جنيه
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات وسعرها حاليا 48 قرشا وفي يوليو المقبل ستكون 58 قرشا. وخدمة العملاء  كما هى 2 جنيه
الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات وسعرها حاليا 65 قرشا وفي شهر يوليو المقبل ستكون 77  قرشًا.وخدمة العملاءكما هى  6 جنيه
الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات وسعرها حاليا 96  قرشا ستكون 106 قروش. وخدمة العملاء كما هى 11 جنيه
الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات وسعرها حاليا 118 قرشا وستكون يوليو المقبل إلي 128 قرشًا. وخدمة العملاء كما هى  15 جنيه
الشريحة السادسة: من 651 ألف كليو وات، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا  140 قرشا. وخدمة العملاء كما هى 25 جنيه
الشريحة السابعة: من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها حاليا 118 قرشًا وفى  يوليو ستكون 128 قرشاوخدمة العملاء كما هى 40 جنيه

ومن صفر لأكثر من 1000 وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 145 قرشا وخدمة العملاء كما هى 40 جنيه.
 

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