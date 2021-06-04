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تعرف على أخطر سلاح مصري يخشاه الإثيوبيون
أرشيفية
Native
الجمعة، 04-06-2021
06:19 م
المصريون
بحوزة المصريين أسلحة كثيرة يمكن استخدامها في تسوية
سد النهضة
.. ولكن لديها ما هو أخطر .. حيث تمتلك سلاحا يخشاه الإثيوبيون.. تعرف عليه من خلال مشاهدة هذا المقطع.
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سد النهضة
إثيوبيا
أخطر سلاح مصري
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