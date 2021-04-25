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تعرف على أجور فنانات الكويت الضخمة
فنانات الكويت
الأحد، 25-04-2021
08:59 م
محمد فضل
كشف المنتج والممثل الكويتي باسم عبدالأمير عن أجور الفنانات بالكويت خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها وصلت 70 ألف دينار كويتي.
وقال باسم في لقاء تليفزيوني ، إن إلهام الفضالة كانت تحصل على 20 ألف دينار كويتي منذ سنوات، بينما تحصل حاليا على 60 أو 70 ألف دينار كويتي .
وبين أن الفنانة طيف تحصل على أجر يقدر بحوالي 20 إلى 25 ألف دينار كويتي، بينما في بدايتها كانت تحصل على 8 أو 10 آلاف دينار.
وأوضح أن غدير السبتي تحصل على 10 آلاف دينار حالياً ، أما الفنانة مرام البلوشي حصلت بمسلسل أبلة نورة في 2007 على 3 آلاف دينار كويتي وحاليا تحصل على أكثر من 20 ألف دينار كويتي.
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اجور
فنانات الكويت
الضخمة
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