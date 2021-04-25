تعرف على أجور فنانات الكويت الضخمة

فنانات الكويت

كشف المنتج والممثل الكويتي باسم عبدالأمير عن أجور الفنانات بالكويت خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها وصلت 70 ألف دينار كويتي.



وقال باسم في لقاء تليفزيوني ، إن إلهام الفضالة كانت تحصل على 20 ألف دينار كويتي منذ سنوات، بينما تحصل حاليا على 60 أو 70 ألف دينار كويتي .



وبين أن الفنانة طيف تحصل على أجر يقدر بحوالي 20 إلى 25 ألف دينار كويتي، بينما في بدايتها كانت تحصل على 8 أو 10 آلاف دينار.



وأوضح أن غدير السبتي تحصل على 10 آلاف دينار حالياً ، أما الفنانة مرام البلوشي حصلت بمسلسل أبلة نورة في 2007 على 3 آلاف دينار كويتي وحاليا تحصل على أكثر من 20 ألف دينار كويتي.