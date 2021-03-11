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تعرف على أجور الفنانين في البرامج التلفزيونية .. هذا ما يحصل عليه عادل إمام

عادل إمام
تعرف على أجور الفنانين في البرامج التلفزيونية .. هذا ما يحصل عليه عادل إمام
 
الخميس، 11-03-2021 08:23 ص أحمد عادل شعبان
فتح حصول ميجان ماركل و زوجها الأمير هاري على مبلغ يتراوح بين 7 - 9 ملايين دولار مقابل ظهورهما في الإعلام أبوابا من الجدل حول ما يحصل عليه الفنانين المصريين والعرب مقابل الظهور في الإعلام.

وقالت مصادر إعلامية إن الفنان عادل إمام يعد الأعلى أجرا مقابل الظهور في البرامج حيث يطلب مبلغا فلكيا لا تستطيع أي محطة دفعه.

وفسر المصدر تصرف عادل إمام بقوله: "لأنه لا يريد الظهور في الإعلام من الأساس وبالتالي يطلب مبلغا تعجيزيا حتى تتركه القنوات وشأنه.

وأشارت المصادر أن عادل إمام يطلب نحو مليون ونصف المليون جنيه في المقابلة الواحدة.
 
الفنانة يسرا التي تتقاضى نحو 400 ألف جنيه في المقابلة الواحدة .

أما فيما يخلص الفنانين العرب فتتصدرهم المطربة إليسا التي تحصل على نحو مليون و 650 ألف جنيه للمقابلة الواحدة.

يليها الفنان راغب علامة الذي يطلب ما يقرب من مليون و 200 ألف جنيه

فيما تحصل هيفاء على نفس مبلغ راغب علامة تقريبا.
 

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