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تعرضت للتنمر بعد أول ظهور لها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر

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رامي رضوان
Native
Teads
الأربعاء، 04-01-2023 09:26 ص

 

 

ردّ الإعلامي رامي رضوان على المتنمرين على ابنته كايلا بعد ظهورها الأول فى عرض “مسرحية أنستونا” لـ دنيا سمير غانم .

وقال رامي رضوان لبرنامج The Insider بالعربى: "مبديش قيمة للي بلا قيمة، والسوشيال ميديا للأسف فيها الإيجابي والسلبي بس لما يكون إنسان نفسه ضعيفة ليه نديله أهمية ونرد عليه".

 

وأضاف رامي رضوان: "بنتي زي القمر في عيني وعين مامتها وده أهم حاجة".

 

وظهرت "كايلا رامي رضوان" ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان للمرة الأولى خلال  العرض المسرحي "آنستونا"، الذي تشارك فيه والدتها.

 

وظهرت كايلا مع والدتها على المسرح، رفقة مخرج العمل خالد جلال، وأبطال المسرحية .

 

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان كايلا تشبه إلى حد كبير جدتها الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز .

 

وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويحاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.

 

 

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