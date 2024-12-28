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تعديل مواعيد 4 مباريات في الدوري الممتاز بسبب كاف

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السبت، 28-12-2024 11:53 ص
اجرت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة، ببطولة الدوري المصري الممتاز.
تعديل مواعيد المباريات جاء بالنسبة للأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد مواعيد مباريات الجولتين الخامسة السادسة بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية من جانب كاف.

تعديل مواعيد 4 مباريات في الدوريوحرصت لجنة المسابقات على مراعاة ظروف السفر ودعم الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية، لذلك قررت تعديل مواعيد 4 مباريات، وهم:
مباراة بيراميدز وغزل المحلة يوم 15يناير في الرابعة عصرًا على استاد الدفاع الجوي.
مباراة الأهلي والجونة يوم 15يناير في السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.
مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصرًا على استاد القاهرة الدولي.
مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساء على استاد السويس الجديد.

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