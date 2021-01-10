تعاملات الأحد.. انخفاض حاد للدولار أمام الجنيه

الأحد، 10-01-2021
10:43 م
الطيب حسين
شهدت تعاملات اليوم
الأحد، تراجعًا ملحوظًا لسعر الدولار
أمام الجنيه
في عدد من البنوك العاملة بمصر.
جاء هذا مقارنة
لأسعار
يوم أمس الاثنين، حيث انخفض سعر الدولار
قرشين في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.64 جنيه للشراء, و15.74 جنيه للبيع.
كما هبط سعر الدولار
قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
كذلك انخفض سعر
الدولار
قرشا واحدا في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول إلى 15.63 جنيه للشراء،
و15.73 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار
قرشين في بنوك القاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي إلى 15.62 جنيه
للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار
قرشين في بنكي قناة السويس، والإسكندرية إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.