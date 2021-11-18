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«تعالي نعمل جلسة تصوير بالملابس الداخلية» تتحول إلى جريمة اغتصاب

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اغتصاب
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الخميس، 18-11-2021 10:27 ص

تباشر جهات التحقيق في الجيزة، التحقيقات في محاولة صاحب مصنع بمدينة 6 أكتوبر، التعدي جنسيا على موديل تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بعد استدراجها لشقة في أحد المدن السكنية بمدينة 6 أكتوبر.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تمكنت من القبض على صاحب مصنع بعد محاولته التعدي جنسيا على موديل تحمل جنسية دولة أجنبية، وذلك عقب قيامه باستدراجها لشقته في إحدى المدن السكنية بمدينة 6 أكتوبر، حسب صدى البلد.
التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت قيام المتهم باستدراج الموديل الأجنبية إلي شقته بحجة تصوير "فوتوسيشن" ملابس داخلية.
وشرحت التحريات الأمنية، التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المتهم يمتلك مصنعاً، وقام بالاتصال بالموديل الأجنبية المجني عليها، وعرض عليها إجراء جلسة تصوير بملابس داخلية 4 قطع خاصة بالمصنع.
كما كشفت التحريات، قيام الموديل الأجنبية بالتوجه إلي صاحب المصنع، وأثناء تواجدها في الشقة الخاصة به في إحدى المدن السكنية بمدينة 6 أكتوبر، حاول صاحب المصنع التعدى عليها جنسيا، إلا أنها تمكنت من ضربه ثم فرت هاربة.
وحررت الفتاة الأجنبية محضرا، تمكنت بعد ذلك الأجهزة الأمنية بقيادة العميد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر من القبض على المتهم وذلك عقب إجراء التحريات والتأكد من صحة الواقعة.
وعقب ضبط المتهم، بمواجهته أمام الأجهزة الأمنية في الجيزة أقر بارتكابه الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
 

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