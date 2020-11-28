تعافي محمد النني من فيروس كورونا

السبت، 28-11-2020
09:40 م
أحمد سالم
أعلن نادي ارسنال الإنجليزي، تعافى لاعبه محمد النني
، متوسط ميدان المنتخب الوطني، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وشارك محمد النني
اليوم في تدريبات فريقه ارسنال استعدادًا لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.
ونشر حساب نادي ارسنال على موقع تويتر، صورة للنني أثناء مشاركته في التدريبات، معلقين:" جيد أن نراك مرة أخرى يا محمد النني
."
وأصيب محمد النني
بفيروس كورونا في معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون عام 2021.