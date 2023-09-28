تعاطف معه العالم.. الفتاة السورية تكشف سبب رفضها عرض زواج صديقها اليوتيوبر زاهر





كشفت الفتاة السورية مايا سبب رفضها عرض الزواج من صديقها اليوتيوبر السوري زاهر المقيم في ألمانيا بعدما أعد لها مفاجأة وقدم لها العرض في مكان عام أمام ما يقرب من 500 شخص.

وظهرت مايا في فيديو جديد أوضحت من خلاله سبب رفضها لعرض الزواج قائلة: أنا رفضت ومشيت لأنه أصلا زاهر مش طالبني من أهلي، مو حاكيين بهيك موضوع فجأة كله صار.

وتابعت: منطقيا حطوا حالكم محلي أنا بنت عربية في النهاية وفي شي اسمه عادات وتقاليد ما فيني أوافق على شاب من الشارع هيك تقدملي خلاص يلا حنا خطبنا وخلي أهلي يعرفون من الإنترنت قد ما كانوا أهلي مناح معي المفروض إني أحترمهم ويكون عندهم علم بكل القصص.

وأضافت: أنا ما بعرف ليش هالقد العالم لامتني وسبتني، وضحت لكم السبب هو العادات والتقاليد ما فيني أعمل هيك شي بدون ما آخذ رأي أهلي فيه، ما فيه هو يتقدملي بالشارع قبل ما يروح يحكي أهلي.