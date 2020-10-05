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تطوير العشوائيات: الرئيس قال اسعدوا الناس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
 
الإثنين، 05-10-2020 11:08 ص إيمان هاني

أكد خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أنه تم البدء في حصر أراضي لبناء مدن على غرار الأسمرات في 4 محافظات، معقبا: "هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير شقق سكنية لكل المصريين".

وأضاف "صديق" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلا: "روضة السيدة مشروع حضاري نقل تل العقارب إلى منطقة أخرى أكثر حضارية وآمانًا".

وتابع: "الدولة ستقوم باستغلال 73 قطعة أرض على مستوى محافظات الجمهورية لإقامة مشروعات إسكان مخطط، موضحًا أن المدن السكنية الجديدة ستتمتع بخدمات على أعلى مستوى، معقبا "الرئيس قال اسعدوا الناس".

 

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