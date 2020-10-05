تطوير العشوائيات: الرئيس قال اسعدوا الناس

الإثنين، 05-10-2020
11:08 ص
إيمان هاني
أكد خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات
،
أنه تم البدء في حصر أراضي لبناء مدن على غرار الأسمرات في 4 محافظات، معقبا: "هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير شقق سكنية لكل المصريين".
وأضاف "صديق" في لقائه عبر سكايب ببرنامج
"من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي
"، قائلا: "روضة السيدة
مشروع حضاري نقل تل العقارب إلى منطقة أخرى أكثر حضارية وآمانًا".
وتابع: "الدولة ستقوم باستغلال 73 قطعة أرض على مستوى
محافظات الجمهورية لإقامة مشروعات إسكان مخطط، موضحًا أن المدن السكنية الجديدة ستتمتع
بخدمات على أعلى مستوى، معقبا "الرئيس قال اسعدوا الناس".