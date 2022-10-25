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تطور مفاجئ في بلاغ شيرين عبدالوهاب ضد والد حسام حبيب

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شرين
Native
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الثلاثاء، 25-10-2022 02:45 م نسمه عبد الوهاب
أحالت الجهات المختصة الإثنين، البلاغات المقدمة من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد حسين حبيب، والد طليقها حسام حبيب إلى نيابة الشؤون المالية والاقتصادية.

وسبق أن قالت مصادر مسؤولة إن شيرين عبدالوهاب تنازلت عن بلاغاتها ضد طليقها، لكنها لم تتنازل عن البلاغات المقدمة ضد والده.

وكان حسام حبيب أثار الجدل مؤخرًا عبر ظهوره بإحدى الفضائيات، وتبريره لطلاقه من المطربة شيرين عبد الوهاب ، إذ قال: «اتصالحنا ورجعنا كأزواج، بس من غير الناس ما تعرف غير أهلي وأهلها، والطلاق بينا حصل بورق، والرجوع كان من غير ورق».


 

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