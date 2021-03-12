تطور لافت.. فحوى أول اتصال هاتفي من مسئول تركي بمصر

الجمعة، 12-03-2021
09:58 م
الطيب حسين
كشفت وكالة رويترز أن مسئولاً مصر
يًا تلقى اتصالًا هاتفيًا من أنقرة بهدف الرغبة في بحث التعاون الثنائي.
ونقلت عن مصدرين بارزين قولهما إن مسؤولا أمنيا مصر
يًا تلقى اتصاًلا من مسؤول في المخابرات التركية، أعرب فيه عن رغبة الجانب التركي في عقد اجتماع بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي.
وقال المصدران إن المسئول وعد بالرد في أسرع وقت ممكن.
والجمعة، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بدء اتصالات دبلوماسية بين تركيا ومصر
من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها.
وأوضح تشاووش أوغلو، أن أيا من البلدين لم يطرح شروطا مسبقة من أجل بدء تلك الاتصالات الدبلوماسية.