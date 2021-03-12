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تطور لافت.. فحوى أول اتصال هاتفي من مسئول تركي بمصر

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 12-03-2021 09:58 م الطيب حسين
كشفت وكالة رويترز أن مسئولاً مصريًا تلقى اتصالًا هاتفيًا من أنقرة بهدف الرغبة في بحث التعاون الثنائي.

ونقلت عن مصدرين بارزين قولهما إن مسؤولا أمنيا مصريًا تلقى اتصاًلا من مسؤول في المخابرات التركية، أعرب فيه عن رغبة الجانب التركي في عقد اجتماع بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي.

وقال المصدران إن المسئول وعد بالرد في أسرع وقت ممكن. والجمعة، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بدء اتصالات دبلوماسية بين تركيا ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن أيا من البلدين لم يطرح شروطا مسبقة من أجل بدء تلك الاتصالات الدبلوماسية.




 

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