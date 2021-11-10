تطور خطير.. أول دولة خليجية تعلن منع دخول اللبنانيين أراضيها

الأربعاء، 10-11-2021
01:05 م
على خلفية الأزمة اللبنان
ية
الخليجية، أفادت صحيفة "القبس" الكويت
ية نقلا عن مصادر أمنية مطلعة بأن
الداخلية الكويت
ية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنان
ية،
حتى إشعار آخر، على خلفية الأزمة الأخيرة.
ونقلت "القبس" عن
المصادر قولها: "إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنان
يين غير مشمولين
بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد"، كما لفتت المصادر إلى أن "القرار
يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو
حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول فيز العمل".
ويأتي هذا القرار على خلفية الأزمة
بين لبنان
والسعودية
التي تعاطفت معها الإمارات والكويت
والبحرين، وأعلنت قطع
علاقتها الدبلوماسية بلبنان
على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبنان
ي جورج قرداحي،
المسيئة لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية
ضد مليشيا الحوثي.