تطور خطير.. أول دولة خليجية تعلن منع دخول اللبنانيين أراضيها

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لبنان
Native
الأربعاء، 10-11-2021 01:05 م

على خلفية الأزمة اللبنانية الخليجية، أفادت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر أمنية مطلعة بأن الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، على خلفية الأزمة الأخيرة.
ونقلت "القبس" عن المصادر قولها: "إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد"، كما لفتت المصادر إلى أن "القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول فيز العمل".
ويأتي هذا القرار على خلفية الأزمة بين لبنان والسعودية التي تعاطفت معها الإمارات والكويت والبحرين، وأعلنت قطع علاقتها الدبلوماسية بلبنان على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، المسيئة لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية ضد مليشيا الحوثي.
 

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