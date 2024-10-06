أعلن محمود شيبة، نجل المطرب أحمد شيبة، تنازله عن البلاغ الذي قدمه ضد البلوجر ياسر وزوجته.

وكان نجل أحمد شيبة تلقى اتصالًا من البلوجر ياسر من دولة قطر للاعتذار عن نشر صورة والده وهو نائم في الطائرة.

وأوضح محمود أن ياسر أصر لفترة طويلة على تقديم اعتذاره الرسمي، واستغرق الأمر حوالي ربع ساعة من المكالمة لإبداء أسفه الشديد على الواقعة.

وعلق محمود على الصورة قائلاً: "فيه شخص مشهور وزوجته كانوا في طريقهم إلى قطر، ووالدي كان متوجهًا لحفل هناك، وكان نائم في الطائرة بسبب الإرهاق. الشخص اللي صور الصورة دي، خفة دمه كانت زايدة عن الحد".

وفي وقت سابق، أكد محمود عبر حسابه على "تيك توك" أن نشر الصورة على مواقع التواصل كان تصرفًا غير لائق، مشيرًا إلى أن نشر الصورة بهذا الشكل يتجاوز حدود الخصوصية.

وأضاف: "الموضوع اتاخد بجدية كبيرة من فريق المحاماة الخاص بنا، كيف يُسمح بتصوير شخصية عامة وهو نائم؟".

بهذا، يسدل الستار على الخلاف بعد اعتذار البلوجر، إلا أن الواقعة تفتح باب النقاش حول قضايا الخصوصية وكيفية التعامل مع الشخصيات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.