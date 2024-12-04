تطور جديد.. والد نيرة أشرف يرد على تجسيد شخصيتها في مسلسل تليفزيوني

تعود قصة الطالبة نيرة أشرف التي لقيت حتفها ذبـ.حا على يد زميلها أمام باب الجامعة، في جريمة مروعة هزت مصر في منتصف العام 2022، إلى الواجهة من جديد بسبب مسلسل تلفزيوني.

وأثار مسلسل "ساعته وتاريخه" جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد بث الإعلان الترويجي للمسلسل الذي من المقرر أن يُعرض قريبا، وبحسب الإعلان الترويجي فإنه يتناول في "حلقات منفصلة.. جرائم حقيقية من ملفات المحاكم المصرية".

وربط العديد من المتابعين العمل باسم الطالبة الراحلة نيرة أشرف، حيث هدد محاميها بملاحقة منتجي العمل والفنانة ميان السيد التي يزعم تجسيدها لشخصية الراحلة، كما هاجم الأب العمل وطالب بإيقافه.

وقال أشرف الغريب والدة نيرة أشرف إنه تلقى الخبر من "صحفية" أبلغته بتصوير حلقات لأحد المسلسلات عن قضية ابنته، مشيرا إلى أنه لم يتم التواصل معه من مخرج العمل أو شركة الإنتاج أو أي من أطراف العمل.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحدث اليوم" ، أن المسلسل يضم اسم ابنته نيرة أشرف بالفعل وكذلك قضيتها، وأن من حقه الموافقة أو الرفض لتناول قصتها وأن يؤخذ رأيه مسبقا.

وأكد رفضه تقديم عمل فني حول ابنته باعتبار أن ذلك يؤذي مشاعرهم ويعيد آلاما كبيرة لهم، مطالبا شركة الإنتاج أو مخرج العمل بالتواصل معه للاطلاع على ما تم تصويره؛ وما إذا كان سيشكل أذى نفسيا لهم.

وفي الإعلام الترويجي، تُظهر إحدى اللقطات الفنانة مايان السيد وهي تجلس داخل إحدى الحافلات تبكي وفي لقطة أخرى تظهر دماء على جانب الطريق، ما دفع البعض للتكهن بأنها تجسد شخصية نيرة أشرف.

وفي 20 يونيو 2022 هزت الجريمة المأساوية مصر بعد تداول فيديو على نطاق واسع للحظات الجريمة ومحاولة بعض الأشخاص إبعاد منفذ الجريمة الذي كان ممسكا بسكين لكنه تمكن من ذبحها انتقاما منها لرفضها الارتباط به، وقضت محكمة الجنايات بعد أقل من شهر بإعدامه، وتم تنفيذ الحكم في العام التالي.