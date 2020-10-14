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تطور جديد في قضية فتاة المعادي

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تطور جديد في قضية فتاة المعادي
 
الأربعاء، 14-10-2020 07:21 م الطيب حسين
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على أحد المشتبة فيهم في واقعة مقتل فتاه تدعى "مريم محمد" (25 عامًا)، تعمل موظفة بأحد البنوك بشارع 9 بالمعادى، عقب سحلها في الشارع أثناء محاولته وآخرين معاكستها وسرقة حقيبتها في المعادي.

وتلقى قسم شرطة المعادي، أمس، بلاغا بالعثور على جثة فتاة بأحد الشوارع، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين أن الفتاة في العقد الثالث من العمر.

وتبين من تفريغ الكاميرات، أنه أثناء سيرها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم؛ مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض.
 

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