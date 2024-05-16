تطور جديد في قضية سائق أوبر المتهم بالتحرش بفتاة التجمع

وصل "سائق أوبر" المتهم "ح.ا.ح" إلى مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب، لأخذ عينة دماء منه لبيان مدي تعاطيه للمواد المخدرة والكحوليات من عدمه.



واصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر ثان "سائق أوبر"، إلى مصلحة الطب الشرعي، تنفيذا لقرار النيابة.

وظهر "سائق أوبر" - بالكلبشات - وسط حراسة أمنية مشددة، بعد أن استقلته سيارة الترحيلات من محبسه بقسم ثان مدينة نصر.

وقررت نيابة مدينة نصر ثان، أمس الثلاثاء، حبس سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة خطف وهتك عرض "ن.ع"، والمعروفة إعلاميًا "فتاة التجمع".