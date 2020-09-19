تطور جديد في قضية «جيفري إبستين».. ما علاقته بالأمير أندرو؟

السبت، 19-09-2020
07:34 م
فتحي مجدي
قالت صحيفة بريطانية، إن الأمير أندرو، نجل ملكة بريطاني، يشعر بالضيق بعد أن بدأ طاهٍ في التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي
حول صديقه الراحل الملياردير جيفري إبستين
، الذي عثر عليه منتحرًا داخل زنزانته في العام الماضي.
وذكرت صحيفة "ذا ميرور"، أن آدم بيري لانج عمل طاهيًا مع إبستين خلال الفترة ما بين عامي 1999 و2003، عندما أخذ إبستين دوق يورك في رحلة بحرية على متن طائرته الخاصة.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن وثائق المحكمة، أن لانج كان في ثلاث رحلات مع إبستين وأندرو - رحلتان في فبراير 1999 وواحدة في مايو 2000.
وعرض الطاهي البالغ من العمر 52 عامًا، التحدث مع محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي
بعد أن تلقى التماسًا من فرجينيا جيفر ، التي اتهمت سيدة المجتمع، البريطانية جيسلين ماكسويل بتجهيزها لممارسة الجنس مع الأمير أندرو عندما كان عمرها 17 عامًا فقط، الأمر الذي ينفيه بشدة.
وكتبت جيفري، البالغة من العمر الآن 36 عامًا إلى لانج: "أرجوك لا تكن عامل تمكين. كن بطلا بالنسبة لي".
وقالت "ذا ميرور"، إن لانج "يتعاون بشكل كامل" مع محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي
، الذين "أصبحوا منزعجين بشكل متزايد" من رفض دوق يورك التحدث.
في أبريل، قدمت وزارة العدل الأمريكية طلبًا إلى وزارة الداخلية البريطانية لإجراء مقابلة مع أندرو. يينما يصر محامو دوق يورك على أنهم عرضوا مرارًا أن يجيب موكلهم على الأسئلة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر غير معروف: "سيحصلون على أكبر قدر ممكن من التفاصيل التي ستساعد في تشكيل أي مقابلة قد تجريها يومًا ما مع الدوق".
وأعلن الأمير في نوفمبر من العام المنصرم، توقفه عن أداء مهامه الملكية "للمستقبل المنظور" لأن فضيحة إبستين باتت تشكل "عائقا كبيرا" للعائلة الملكية.
كما قال حينها إنه "على استعداد لمساعدة أي جهة رسمية لتنفيذ القانون".
وجاء إعلانه بعد انتقادات له إثر مقابلة أجريت معه في برنامج "بي بي سي نيوزنايت"، إذ اتُهم بأنه لم يبد تعاطفًا مع ضحايا إبستين وفشل في التعبير عن أسفه لصداقته بالرجل.