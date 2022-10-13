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تطور جديد في قضية اتهام عبدالله رشدي بهتك عرض فتاة عراقية

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رشدي والفتاة
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الخميس، 13-10-2022 10:46 ص
استمعت النيابة العامة لأقوال العراقية جيهان جعفر، في البلاغ المقدم منها ضد الداعية عبد الله رشدي، الذي تتهمه فيه بالاعتداء الجنسي عليها وهتك عرضها بزعم الزواج بها شفيهاً.

وأشارت إلى أن أتباع رشدي هددوها وشهروا بها وتطاولوا عليها لترهيبها ومنعها من الاستمرار في ملاحقة الداعية قانوناً. حسب "العربية.نت".
وكانت المرأة التي تبلغ من العمر 30 عاما قالت في تصريحات سابقة أنها تعرفت على عبدالله رشدي قبل أشهر من خلال استشارة دينية عبر برنامج ماسنجر على "فيسبوك".
وأشارت إلى أن حالة من الإعجاب قد طغت على العلاقة، وطلب منها أن تزور مصر، وكانت لقاءاتها تتم في شقتين، واحدة بمدينة العبور وأخرى في إحدى المدن الجديدة شرق القاهرة، مضيفةً أنهما جلسا معاً للاتفاق على تحرير عقد زواج رسمي، ثم هتك عرضها.
 

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