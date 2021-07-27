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تطورات خطيرة في حالة دلال عبدالعزيز ونقلها إلى مستشفى آخر

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دلال عبدالعزيز
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الثلاثاء، 27-07-2021 07:04 م

تحدثت مصادر طبية مسؤولة بالمستشفى الجديد الذي نقلت إليه الفنانة، دلال عبد العزيز، عن تطورات خطيرة في الحالة الصحية للفنانة.
وقالت المصادر، إن الفنانة دلال عبد العزيز، منذ نقلها إلى المستشفى، حركتها بطيئة جدا، وتحتاج للأكسجين بصفة مستمرة، وحالتها تتأرجح بين التحسن وعدم الاستقرار، لافتة إلى أن مضاعفات فيروس كورونا كثيرة وتحتاج لوقت وتختلف من شخص إلى آخر.
وأشارت إلى أن أسرة الفنانة فور انتقالها للمستشفى الجديد بعد خروجها من المستشفى الخاص بعد تقديم كل الإمكانات المتاحة لحالتها على مدار الـ3 أشهر الماضية، طلبت ضرورة الاهتمام بالحالة وكذلك التشديد على الطاقم الطبي المشرف على حالتها بعدم تداول أي أخبار تخص حالتها الصحية أو أي أخبار تخص الراحل زوجها سمير غانم، لعدم حدوث أي مضاعفات لحين تحسن الحالة بشكل مستقر.
وأبانت أن الفنانة دلال عبد العزيز، كانت بحاجة إلى بعض أجهزة التنفس مثل (باي باب أو هاي فلو نزيل أو سباب)، مؤكدة أنها لم توضع على جهاز تنفس إصطناعي (فنتيلتور)، وفقا لصحيفة “الوطن”.
وأبانت أنها ما زالت تحتاج إلى الأكسجين نظرا لأنها تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا، وأهما تليف الرئة، مؤكدة أن الفنانة دلال عبد العزيز، من الحالات النادرة التي تحدث لها مضاعفات ما بعد كورونا بهذا الشكل، وتحتاج إلى وقت كبير للعودة مرة أخرى، مؤكدة أن حالتها تستجيب للعلاج ولكن ببطء شديد.
 

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