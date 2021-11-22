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تطورات جديدة في علاقة الشاب المصري المتزوج بعجوز بريطانية

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الإثنين، 22-11-2021 09:56 ص

سلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الضوء على التطورات الجديدة التي شهدتها العلاقة الغرامية التي جمعت الشاب المصري ” محمد إبراهيم ” بالعجوز البريطانية ” إيريس محمدي” صاحبة ال 82 عاماً.
وأفادت الصحيفة أن المتقاعدة البريطانية التقت بزوجها المصري البالغ من العمر 36 عامًا بعد ما يقرب من عام في انتظار حصوله على التأشيرة، حيث قاما بنشر صور تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت إيريس محمدي ، عاملة النظافة السابقة في ويستون سوبر ماري في مقاطعة سومرست ، والتي تحصل على معاش تقاعدي قدره 200 جنيه إسترليني في الإسبوع ، قد التقت بمحمد إبراهيم ، من القاهرة ، على فيسبوك في صيف 2019، وتزوحا في نوفمبر 2020.
يُذكر أن إيريس تصدرت عناوين الصحف منذ زواجها من محمد وقالت سابقًا إنه يجعلها تشعر وكأنها تعيش شبابها مرة أخرى”، مشيرة أن الحب لا يعرف فرق بين الأعمار.
 

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