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تطورات جديدة.. إحالة غادة والي إلى النيابة

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تطورات جديدة.. إحالة غادة والي إلى النيابة

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غادة والي
الإثنين، 25-09-2023 10:49 ص



أعلن أحمد حسن العطار محامي الفنان الروسي جورجي كوراسوف، أن جهات التحقيق بالقاهرة قررت إحالة قضية اتهامه للفنانة غادة والي بسرقة لوحاته، إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال.
وأكد المحامي أحمد حسن العطار أنه يتم حاليا فحص الملفات الخاصة بقضية سرقة الفنانة غادة والي للوحات رسومات مترو الأنفاق من الفنان الروسي جورجي كوراسوف.
وكان الفنان التشكيلي الروسي جورجي كوراسوف، تقدم ببلاغ ضد المصممة غادة والي باستخدام بعض لوحاته في جداريات محطة مترو كلية البنات في العاصمة القاهرة دون إذنه.
وكتب الفنان الروسي عبر صفحته على "فيسبوك": "لقد استخدمت لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني وحتى ذكر اسمي"، مضيفا: "أنتظر ردا رسميا بشأن هذا الأمر".
وكان كوراسوف كرر هجومه على المصممة المصرية غادة والي في شهر مايو الماضي، واتهمها باستخدام إحدى لوحاته في حملة دعائية لصالح إحدى شركات المشروبات الغازية.
جدير بالذكر أن مصممة الغرافيك غادة والي المتهمة بسرقة تصميمات الفنان الروسي جورجي كوراسوف، أكدت مرارا أنها لم تفعل شيئا من هذا القبيل.
وقالت غادة والي خلال لقاء إعلامي أن أعمال الفنان الروسي من الصعب ألا تكون مقتبسة من الحضارة المصرية.
كما ذكرت غادة والي أن الفنان الروسي يسعى لتسويق أعماله داخل مصر.
وصرحت بأن لوحة كلية البنات بمترو الأنفاق مستوحاة من الفن الفرعوني، وتحديدا في معبد هابو بالأقصر، موضحة أن لوحتها تشبه لوحة الفنان الروسي، لكن الاثنين من الفن الفرعوني.
وأوضحت أن الفنان الروسي يزعم أن مصدره الفن الروماني، إلا أن اللوحة مستوحاة من معبد هابو في الأقصر، خاصة في وضعية رفع الأيادي، مشيرة إلى أنه من الممكن أنها شاهدت لوحاته.

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