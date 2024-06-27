" تطلعوا في خشبة واحدة ".. سيدة تعيش في المقابر بعد وفاة أبنائها الأربعة بسبب دعوة





كشفت سيدة مسنة تٌدعى " أم أيمن" تعيش في المقابر منذ 34 عاما ، تفاصيل وفاة 4 أبناء لها بيوم واحد بسبب دعائها عليهم .

وقالت أم أيمن في مقطع فيديو : دعيت على أولادي وربنا حققلي دعائي . مٌضيفه : كنت غضبانه وهم ظلوا يتخانقوا مع بعضهم ، فدعيت عليهم قائلة " تطلعوا في خشبة واحدة أنتم الأربعة ".

وتابعت وهي تبكي : طلعوا أمامي لكن في 4 خشبات ، بين كل طفل والثاني ساعة ونصف فقط . موضحه : كنت أتعرض للإغماء عندما أسمع عن وفاة طفل من أطفالي وعندما أفوق من الغيبوبة أعرف أن الثاني توفى حتى توفي الأربعة ودفنوا مع بعض .

وأردفت : أشعر بالذنب لأني دعيت عليهم وربنا حقق لي دعوةي ، وهفضل معاهم هنا في المقابر حتى يأخذني الله لهم.