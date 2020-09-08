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تصويت سري لاختيار 3 أعضاء لهيئة «كبار العلماء» بالأزهر

تصويت سري لاختيار 3 أعضاء لهيئة «كبار العلماء» بالأزهر
تصويت سري لاختيار 3 أعضاء لهيئة «كبار العلماء» بالأزهر
الثلاثاء، 08-09-2020 09:52 م فتحي مجدي
أجرت هيئة كبار العلماء بالأزهر، الثلاثاء، اقتراعًا سريًا بين المرشحين للانضمام لعضوية الهيئة التي تعد أعلى مرجعية فقهية في الأزهر.

وفي بداية الاجتماع، الذي عقد برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، استعرض أعضاء الهيئة، الأسماء المرشحة للانضمام للهيئة، قبل أن يجروا اقتراعًا سريًا أسفر عن انتخاب ثلاثة أعضاء جدد لعضوية الهيئة.

كما ناقشت الهيئة خلال الاجتماع أبرز القضايا المستجدة على الساحة وأهمية تكثيف الجهود لنشر الخطاب الديني المعتدل، وتوفير الدعم لمرصد الأزهر ومركز الفتوى الإلكترونية في رصد وتفنيد الأفكار المتطرفة والشاذة التي تسعى إلى تفكيك المجتمع والمساس بقيمه وأخلاقه الأصيلة وتوفير الردود العلمية عليها وفق أحدث الطرق على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وتعد هيئة كبار العلماء المرجعية الفقهية والشرعية في مصر العالم الإسلامي، لإبداء الرأي الشرعي فيما يتعلَّق بعلوم الإسلام وشؤونه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.

أنشئت الهيئة عام 1911م في عهد الشيخ سليم البشري، وتوقفت عن العمل عام 1961م، حتي تم  إحيائها في عهد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عام 2012.

وتختص الهيئة أيضًا بانتخاب شيخ الأزهر، وترشيح مفتى الجمهورية، وتضم الهيئة نخبة من كبار علماء الأزهر في المذاهب الفقهية وعلوم الدين واللغة العربية.

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