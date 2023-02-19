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تصور جارتها وهي تمارس الرذيلة مع عشيقها وتنشرها على فيسبوك

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تصور جارتها وهي تمارس الرذيلة مع عشيقها وتنشرها على فيسبوك

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ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 19-02-2023 11:52 ص


أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة سيدة تبلغ من العمر 37 عاما ربة منزل إلى محكمة الجنايات لاتهامها بتهديد ربة منزل أخري(جارتها) بنشر صور فاضحة وخادشة للحياء لها على مواقع التواصل الإجتماعي

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة هددت المجني عليها  كتابة بإفشاء ونسبة أمور مخدشة بشرفها ، وذلك بنشر صور شخصية للمجني عليها وهي في أوضاع مخلة بالحياء، وكان التهديد مصحوباً بطلب وهو أن تدفع مبلغاً مالياً نظير توقفها عن نشر تلك الصور.

 وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نقلت باستخدام هاتفها الجوال صوراً خاصة بالمجني عليها في مكان خاص بغير رضائها، وأذاعت ونشرت صوراً للمجني عليها سالفة الذكر في مكان خاص تحصلت عليها عن طريق هاتفها الجوال وبغير رضائها.

كما تعمدت مضايقة المجني عليها سالفة الذكر  بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن قامت بنشر و إرسال رسائل تتضمن صورا خادشة للحياء خاصة بها وتهديدها بنشرها، وكان ذلك عن طريق استخدامها لحساب مصطنع اللي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وإرسال تلك الرسائل إلي الحساب الشخصي كما اصطنعت حساباً خاصاً  عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك مستخدمة إياه في ارتكاب الأفعال الإجرامية .
 

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