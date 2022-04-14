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تصل 41 .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

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الخميس، 14-04-2022 02:44 م

تشهد درجات الحرارة اعتبارا من الطقس اليوم الخميس، ارتفاع تدريجي على كافة أنحاء البلاد، تكون ذروتها الأحد المقبل، لتسود أجواء شديدة الحرارة بمعظم المحافظات.
وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس، فإن درجات الحرارة يزيد نسب ارتفاعها التدريجي على البلاد، مع مطلع الأسبوع القادم، وتحديدا يوم السبت، لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا وطقس معتدل خلال ساعات الليل.
أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الـ 48 ساعة القادمة، يظل الطقس ربيعي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتظل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، وحتى فجر السبت القادم، بارد خلال فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وتشهد حالة الطقس، اعتبارا من بداية الأسبوع الجديد، بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة المرتقبة والمتوقع استمرارها لمنتصف الأسبوع القادم، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال فترة حالة الطقس والأجواء شديدة الحرارة، المتوقع أن تبدأ السبت القادم، وتستمر لمنتصف الأسبوع، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 29 لـ 35 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما لين 28 لـ 23 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تتراوح ما بين 32 لـ 36 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 34 لـ 39 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 37 لـ 41 درجة
 

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