تصل لـ 20 جنيهاً.. ارتفاع أسعار تذاكر المترو

قررت الهيئة القومية للأنفاق رفع أسعار تذاكر المترو على أن يتم تطبيق الزيادة بدءا من من اليوم الخميس ١ أغسطس، على خلفية
تحريك أسعار البنزين والسولار.
وقال مصدر بالهيئة، إن الزيادة ستكون بمقدار جنيهين إلى ثلاث جنيهات
للتذكرة الواحدة.
وأوضح أن الأسعار ستكون كالآتي: التذكرة لعدد 9 محطات ارتفع ليكون 8 جنيهات
بدلا من 6 جنيهات، وتم تسعير التذكرة لعدد من 10 إلى 16 لتكون 10 جنيهات بدلا من 8
جنيهات.
وفيما يتعلق بسعر التذكرة لعدد من 17 إلى 23 محطة فقد أصبح سعرها 15 بدلا
من 12 جنيها، أما سعر التذكرة لأكثر من 23 ستكون عشرين جنيها.