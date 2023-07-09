تصل لـ ٧٥ ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين

يشارك النجم تامر حسني، في مهرجان العلمين الترفيهي، المقرر أن تنطلق فعالياته في الفترة من 13 يوليو وتستمر حتى 26 أغسطس المقبل.

ويقام حفل تامر حسني يوم 21 يوليو الجاري، بمدينة العلمين الجديدة، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وكشفت الجهة المنظمة لحفل "نجم الجيل"، عن أسعار تذاكر الحفل، والتي جاءت كالتالي: التذكرة العادية 400 جنيه مصري، تذكرة المجموعة 700 جنيه، فيما بلغت تذكرة الطاولات الخاصة بكبار الشخصيات وعددهم 6 فقط إلى 21 ألف جنيه، أما سعر تذكرة طاولة كبار الشخصيات التي تضم 10 شخصيات بلغ 75 ألف جنيه.

ولا يتوقف مهرجان العلمين الترفيهي عند الغناء وحفلات الموسيقى فقط، إذ يتضمن 12 نشاطا، رياضة وترفيه وعروض أزياء عالمية.

آخر أعمال تامر حسني

شارك النجم تامر حسني، في سباق موسم عيد الأضحى 2023، بفيلم يحمل اسم "تاج" وتدور أحداثه في قالب كوميدي حول شخصية البطل الخارق أو الـ"سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات.

ويشارك في بطولة فيلم "تاج" بجانب تامر حسني، النجمة دينا الشربيني، وعمرو عبد الجليل، وساندي، وهالة فاخر، ومحمد أبو داود، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وبلغت إيراداته حتى الآن 27 مليون جنيه.