تصعيد خطير.. أول رد مصري سوداني على بدء الملء الثاني لسد النهضة

الثلاثاء، 06-07-2021
09:51 ص
أصدرت وزارة الخارجية بيانًا بشأن إقدام إثيوبيا
على عملية الملء الثاني
لسد النهضة
دون اكتراث باتفاقية إعلان المبادئ، مشيرة إلى أن وزيري خارجية مصر
والسودان
خلال لقائهنا في نيويورك عبرا عن رفضها لبدء إثيوبيا
عملية الملء للعام
الثاني، ووصف الخطوة بأنها تصعيد خطير.
وأشارالبيان إلى أن لقاء وزير الخارجية سامح شكري بنظيرته السودان
ية مريم
الصادق المهدي كان "استمرارا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول
مستجدات ملف سد النهضة
الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة
المقرر أن تعقد يوم الخميس 8 يوليو 2021 بناء على طلب من مصر
والسودان
".
وأوضح البيان أن الوزيرين اتفقا "على ضرورة الاستمرار في إجراء
اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر
والسودان
وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة
يراعي
مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر
والسودان
".
وافادت الخارجية بأن الوزيرين أعربا عن "رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا
عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق
إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف
الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه
الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا
ورغبتها في فرض الأمر الواقع على
دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها
بسبب الملء الأحادي لسد النهضة
".