الأحد، 15-11-2020
07:33 م
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين
، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه حتى الآن لا يوجد لقاح لفيروس كورونا
، موضحًا أن تطعيمات الإنفلونزا لن تمنع الإصابة بعدوى الفيروس.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية DMC: التعامل مع حالات كورونا
أصبح سهلا ولا نستطيع تأكيد دخول مصر في موجة ثانية من فيروس كورونا
والموجة الأولى لم تنته بعد.
وطالب تاج الدين
المواطنين بضرورة الحرص واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
، واتباع التعليمات الوقائية ضرورة لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا
.