تصريح مفاجئ من «أردوغان» على مصافحة الرئيس السيسي في قطر

الإثنين، 21-11-2022
12:46 م
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
على لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي
ومصافحته التاريخية في الدوحة على هامش افتتاح كأس العالم
في قطر
.
وقال الرئيس التركي في معرض حديثه: "قلنا سابقا يمكن البدء بمسار،
وهذه كانت بمثابة خطوة تم اتخاذها من أجل بدء هذا المسار".
وأوضح أردوغان
وفقا لوكالة "الأناضول": "الروابط القائمة في
الماضي بين الشعبين التركي والمصري هامة جداً بالنسبة لنا. ما الذي يمنع من أن
تكون كذلك مجدداً. وقدمنا مؤشرات في هذا الخصوص".
وتابع: "آمل أن ننقل المرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة
لاحقًا عبر محادثات رفيعة المستوى".