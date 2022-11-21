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تصريح مفاجئ من «أردوغان» على مصافحة الرئيس السيسي في قطر

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الرئيس السيسي وأردوغان
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الإثنين، 21-11-2022 12:46 م


علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصافحته التاريخية في الدوحة على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.

وقال الرئيس التركي في معرض حديثه: "قلنا سابقا يمكن البدء بمسار، وهذه كانت بمثابة خطوة تم اتخاذها من أجل بدء هذا المسار".

وأوضح أردوغان وفقا لوكالة "الأناضول": "الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري هامة جداً بالنسبة لنا. ما الذي يمنع من أن تكون كذلك مجدداً. وقدمنا مؤشرات في هذا الخصوص".

وتابع: "آمل أن ننقل المرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقًا عبر محادثات رفيعة المستوى".
 

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