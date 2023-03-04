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تصريح مثير من عمرو أديب بشأن الأسعار في رمضان

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عمرو أديب
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السبت، 04-03-2023 08:54 ص نسمه عبد الوهاب
علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة الأسعار والغلاء، قائلا: «الغلاء مستمر معانا، والدولة تحاول التخفيف على المواطنين، وجاء ذلك خلال القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي من المنيا

وأضاف خلال برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن التضخم وارتفاع الأسعار جعل هناك انزلاق في الطبقات، وبعض الأشخاص أصبحت في طبقات أقل وهي لا تستطيع أن تقول لك إنها في حاجة إلى مساعدة

وتابع: «صاحب الطبقة المتوسطة أصبحت منخفضة، ويجب النظر لهم نظرة أخرى لأنهم لا يطلبون من التعفف، وبدل ما نبعت للأقارب
 

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