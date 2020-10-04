تصريح مثير من إمام الحرم المكي بعد هزيمة النصر السعودي

الأحد، 04-10-2020
07:56 م
علق عادل الكلباني
الإمام السابق للحرم المكي، بشكل مثير وغير متوقع على هزيمة النصر السعودي
في دور أبطال آسيا.
وكتب الكلباني عبر "تويتر": "تكون مهزوم تكون فايز
حنبقى معاااااااك للآخر".
وأثارت التغريدة تفاعلًا واسعًا.
وقال مشجع: "للي يقول ليش ماتترك النصر ولمتى تشجعه
سنين وسنين وانا صابر
وحصبر كمان وكمان".
وقال آخر: "كنت حاس من أول انك مطوع نصراوي".
وكتب ثالث: "الحين الهلالين فرحانين ان النصر خسر !!؟؟والبطوله راحت لفريق دوله ثانيه !!!
يعني كرههم للنصر اكثر من حبهم لبطوله باسم وطنهم؟؟؟؟!!
اذا فاهم خطأ احد يصحح لي".
ويوم أمس تأهل برسبوليس الإيراني إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على النصر السعودي
5-3 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي بالدور نصف النهائي.