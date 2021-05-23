تصريح صادم من «لبلبة» عن حضورها حفل الزفاف بعد مشاركتها في دفن سمير غانم

الأحد، 23-05-2021
02:19 م
في أول رد لها بعد حالة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل
الاجتماعي، عقب تداول صور لحضور عدد من الفنانات حفل زفاف
ابنة أحد رجال الأعمال
في الجونة عقب حضورهم دفن الفنان سمير غانم
.
وقالت الفنانة لبلبة
ردًا على الهجوم الذي تعرضت له، إنها
كانت متواجدة في الجونة قبل سماعها خبر وفاة
غانم وانها عادت الى القاهرة خصيصاً من
اجل حضور الجنازة، ثم عادت الى الجونة من أجل حضور حفل الزفاف واداء الواجب.
واضافت لبلبة
انها عندما اجرت مداخلة هاتفية مع الاعلامي
عمرو اديب في برنامج الحكاية للحديث عن ذكرياتها مع سمير غانم
لم تكن خلالها متواجدة
في حفل الزفاف، مشيرة الى ان العزاء وحفل الزفاف كليهما واجب ولابد من أدائهما.