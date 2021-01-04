تصريح صادم من رانيا يوسف عن الحجاب

الإثنين، 04-01-2021
02:15 م
المصريون
صدمت الفنانة رانيا يوسف
، البعض بتصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها،
خلال مقابلة مع قناة عراقية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا لـ رانيا
يوسف أثناء مقابلتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة الرشيد العراقية، وذلك
أثناء ردها على سؤال "امتى نشوفك بالحجاب
؟"، لترد رانيا، قائلة: "ياساتر
ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره".
أضافت : من امتى اتفرض علينا الحجاب
يا جماعة، من التمانينات
احنا المصريين طول عمرنا مش محجبات".
وتابعت : " أنا لم أر زوجات الشيوخ أيضا محجبات
".
وكانت رانيا يوسف
تصدرت الترند بعد تصريحات
مثيرة عن "مؤخرتها" التي تحدثت عنها مع الإعلامي العراقي، لافتها إلى
أنها "مميزة"، وأنها لا تمانع من القبلات في التمثيل.