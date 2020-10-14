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تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

الصحة العالمية
الصحة
 
الأربعاء، 14-10-2020 09:28 م أحمد سالم
أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من تخوفها ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الفترة المقبلة، عقب الارتفاع الكبير في إصابات كورونا بالعالم. 

وقال كبيرة علماء المنظمة سوميا سواميناثان وفق ما نقلته رويترز: "زيادة الوفيات دائما ما تتأخر عن زيادة الحالات لمدة أسبوعين. ما زلنا نفقد قرابة خمسة آلاف شخص يوميا… لذا لا يجب أن نشعر بالرضا لانخفاض معدلات الوفيات". 

وذكر إحصاء وكالة رويترز للأنباء أن الأرقام تشير إلى إصابة أكثر من 38 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم و نحو 1.1 مليون آخرين توفوا بسببه.
 

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