الثلاثاء، 20-10-2020
03:11 م
المصريون
كشفت
الفنانة يسرا
عن العديد من الأسرار والتصريحات التي لم تصرح بها من قبل وذلك أثناء
استضافتها في برنامج "It's Show Time" على قناة cbc، لعل أبرزها أنها ترفض
إجراء اي عمليات التجميل قائلة: "اللعب الكتير في الوش وحش إلا لو كان لايق
عليكي" لافتة أنها تخشى من عمليات التجميل وانها تلجأ فقط لعمل البوتكس
والفيتامينات حتى لا يتغير شكلها فيحدث انفصال بينها وبين الجمهور.
وفي
سياق آخر أكدت إن مسلسل "قضية رأي عام" هو أفضل عمل فني ناقش أزمة التحرش والاغتصاب
وأردفت "دي أحلى مرة اتعالجت فيها القضية دي.. مش عشان أنا اللي عملتها لكن
عشان عرفنا نتكلم فيها ببراح.. بالرغم إنه وقتها كانت من الصعب نتكلم فيه بحرية وبكل التفاصيل دي".
وأعلنت
أنها كانت متخوفة كثيرا من تقديم مسلسل "قضية رأي عام"،ولولا إصرار جمال
ومدحت العدل لم تكن قدمته او شاركت في
بطولته.
ولفتت إن ما يثار حول ملابس المرأة ومواعيد خروجها
بأنها سبب في انتشار ظاهرة التحرش "هبل شديد جدا"، لأن هناك أكثر من 32%
من نساء مصر يقمن بإعالة أسرهن، وبالتالي من الطبيعي أن تحتك دوما بالرجال في كل
الأماكن وأن تخرج باستمرار، وبالتالي من الجنون أن تطلب منها عدم الخروج وهي امرأة
معيلة، "تنزل في أي وقت وتروح وتيجي براحتها ملهاش علاقة".
وتذكرت
يسرا
موقف جمعها بالفنان نور الشريف
وقالت: "نور الشريف
من أوائل الفنانين
الذين عملت معهم، وكنت أحبه للغاية لأنه ممثل رائع وإنسان أروع".
وتابعت:جمعني
مشهد صعب بنور الشريف
في ثاني فيلم عملنا فيه سويا، "كنت واقفة قدامه وقولت
جملة فسمعت تزييقة جزمة خلف الديكور وفصلت ومعرفتش أكمل غير بعد ساعتين وهو فضل
يهدي فيا ويطبطب عليا".
اما
بالنسبة لعدم ظهور زوجها إعلامياً فقالت: زوجي أصر على عدم ظهوره إعلاميا والحفاظ
عن حياتنا الشخصية بعيدا عن الإعلام، فضلا عن تحمله لشغلي وطريقة حياتي، وهذه نعمة
كبيرة.
ونفت
الفنانة يسرا
ما تردد بخصوص إنها عرض
عليها دور "فاطمة كشري" الذي قدمته عبلة كامل
في "لن أعيش في جلباب
أبي"، وأردفت "عبلة فنانة كبيرة مفيش زيها".