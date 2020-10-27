تصريحات نارية من وزير التعليم بشأن إلغاء الدراسة

الثلاثاء، 27-10-2020
10:14 م
المصريون
في تصريحات نارية للدكتور طارق شوقي وزير التربية
والتعليم والتعليم الفني، بخصوص ما أشيع حول إلغاء الدراسة
، أكد إن هذا "لن
يحدث" وإن العام الدراسي سيكتمل حتماً بأي شكل من الأشكال، وإن هذا العام هو
العام الأكثر في مشاكل المصروفات، لن كثيرون يعتقدون إنهم سيدفعون المصروفات وسيتم
إيقاف الدراسة وهذا لن يحدث.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة
أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية "ON"،
أنه فى المدارس الخاصة والدولية هناك علاقة تعاقدية بين طرفين، والدولة تحاول أن
تحتفظ بحقوق الطرفين مع عدم المساس بالطلاب فى هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه ليس
مقبولا أن يتحول تصرف ضد طالب فى مدرسة خاصة لم يدفع المصروفات إلى مظلمة عامة.
وأشار وزير التعليم، إلى أنه سيتم منع الفصال فى
المصروفات من أولياء الأمور، معلقاً: "اللى مضيت عليه هتدفعه"، موضحاً
أنه إذا كان سعر الكتب المدرسية جزء من المصروفات يجوز عدم تسليمها للطالب الذى لم
يسدد.
ولفت وزير التعليم، إلى أنه تم وضع سيناريوهات مختلفة
للتعامل مع كورونا في المدارس، موضحاً أننا نعيش في وباء، ومصر بها 25 مليون ما
بين طلاب ومعلمين أى 25% من السكان.
ونوه وزي التعليم، إلى أن هناك قناة تعليمية تعمل خلال
24 ساعة وعليها إقبال يفوق توقعاتنا، وهناك قناتان تعليميتان جديدتان للمرحلة
الثانوية وللتعليم الفنى تبدأن في 15 نوفمبر.