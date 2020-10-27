الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
توقيت مصر 22:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصريحات نارية من وزير التعليم بشأن إلغاء الدراسة

عاجل.. استقالة رئيس نادي برشلونة من منصبه

بث مباشر.. ليفربول «صلاح» و ميدتيلاند

كارثة .. عنتيلة كفر الشيخ تصور 73 فيديو إباحي وتتهم زوجها

أحمد موسى يفتح النار على رمضان صبحي: «كذّاب»

حقيقة إصابة أمينة خليل بفيروس كورونا أثناء تواجدها بالجونة

تقطيع وجه مصرية في أحد شوارع الكويت والسبب صادم!

السعودية تأخد التدابير اللازمة لإستقبال المعتمرين

إصابة رئيس الجزائر بكورونا ونقله إلى المستشفى

رسميًا.. السعودية تعلن إلغاء «نظام الكفيل»

ADS
 

تصريحات نارية من وزير التعليم بشأن إلغاء الدراسة

unnamed
الدكتور طارق شوقي
 
الثلاثاء، 27-10-2020 10:14 م المصريون
في تصريحات نارية للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص ما أشيع حول إلغاء الدراسة، أكد إن هذا "لن يحدث" وإن العام الدراسي سيكتمل حتماً بأي شكل من الأشكال، وإن هذا العام هو العام الأكثر في مشاكل المصروفات، لن كثيرون يعتقدون إنهم سيدفعون المصروفات وسيتم إيقاف الدراسة وهذا لن يحدث.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية "ON"، أنه فى المدارس الخاصة والدولية هناك علاقة تعاقدية بين طرفين، والدولة تحاول أن تحتفظ بحقوق الطرفين مع عدم المساس بالطلاب فى هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه ليس مقبولا أن يتحول تصرف ضد طالب فى مدرسة خاصة لم يدفع المصروفات إلى مظلمة عامة.
وأشار وزير التعليم، إلى أنه سيتم منع الفصال فى المصروفات من أولياء الأمور، معلقاً: "اللى مضيت عليه هتدفعه"، موضحاً أنه إذا كان سعر الكتب المدرسية جزء من المصروفات يجوز عدم تسليمها للطالب الذى لم يسدد. 
ولفت وزير التعليم، إلى أنه تم وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع كورونا في المدارس، موضحاً أننا نعيش في وباء، ومصر بها 25 مليون ما بين طلاب ومعلمين أى 25% من السكان.
ونوه وزي التعليم، إلى أن هناك قناة تعليمية تعمل خلال 24 ساعة وعليها إقبال يفوق توقعاتنا، وهناك قناتان تعليميتان جديدتان للمرحلة الثانوية وللتعليم الفنى تبدأن في 15 نوفمبر.
 

إقرأ ايضا

كورونا

سر ارتفاع وفيات الرجال بسبب كورونا

1045653458_0_9_2048_1117_1000x541_80_0_0_880d88243e22a8e87c05a718ee83b29e

حقيقة إصابة أمينة خليل بفيروس كورونا أثناء تواجدها بالجونة

download

تقطيع وجه مصرية في أحد شوارع الكويت والسبب صادم!

أخبار متعلقة

طارق شوقي

تصريحات نارية من "طارق شوقي" بشأن المعلمين

الدكتور طارق شوقي

"شوقي" يفجر مفاجأة للطلاب في نوفمبر المقبل

الدكتور رضا حجازي

قرارات هامة بشأن التعليم عن بعد في حال توقف الدراسة

الدكتور طارق شوقي

"شوقي" يكشف عن قرار "مفاجأة" بشأن الإمتحانات

الدكتور طارق شوقي

"شوقي" يعتمد نتيجة الثانوية العامة المؤجلين بمفاجأة سارة