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تصريحات مثيرة لـ نشوى مصطفى بشأن إصابتها بفيروس كورونا

الفنانة نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
 
السبت، 14-11-2020 11:48 م المصريون ـ متابعات
علقت الفنانة نشوى مصطفى على شفائها من فيروس كورونا، قائلة: "الحمد لله لو قعدت أسجد لربنا أشكره من هنا لحد ما أموت  مش هوفي حق الناس الطيبة اللي كانت بتدعيلي".
وأضافت نشوى مصطفى، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "أنا بعترف أني أهملت رغم أنني في بداية الكورونا في شهر مارس الماضي كنت ملتزمة جداً جداً، وكنت حريصة على ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات والتباعد ولم أكن أخرج إلا للضرورة القصوى".
وتابعت: "جوزي وصل لمرحلة إنه كان بيقولي خدي الكمامة واأنتي نازلة؟ كنت بقول الناس هتتريق عليا  لو شافتني بيها، مابقاش حد بيلبسها، وأما لبستها في السوبر ماركت الناس قعدت تبصلي".
ووجهت نشوى مصطفى الشكر للعاملين بمستشفى العجوزة، مضيفة: "فيها أطباء وتمريض محبوسين عشان يخدموا الناس ولازم لما بيخرجوا وياخدوا إجازة يعملوا مسحة".
 

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