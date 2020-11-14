تصريحات مثيرة لـ نشوى مصطفى بشأن إصابتها بفيروس كورونا

السبت، 14-11-2020
11:48 م
المصريون ـ متابعات
علقت الفنانة نشوى مصطفى على شفائها من فيروس كورونا
، قائلة: "الحمد لله لو قعدت أسجد لربنا أشكره من هنا لحد ما أموت مش هوفي حق الناس الطيبة اللي كانت بتدعيلي".
وأضافت نشوى مصطفى، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "أنا بعترف أني أهملت رغم أنني في بداية الكورونا
في شهر مارس الماضي كنت ملتزمة جداً جداً، وكنت حريصة على ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات والتباعد ولم أكن أخرج إلا للضرورة القصوى".
وتابعت: "جوزي وصل لمرحلة إنه كان بيقولي خدي الكمامة واأنتي نازلة؟ كنت بقول الناس هتتريق عليا لو شافتني بيها، مابقاش حد بيلبسها، وأما لبستها في السوبر ماركت الناس قعدت تبصلي".
ووجهت نشوى مصطفى الشكر للعاملين بمستشفى العجوزة، مضيفة: "فيها أطباء وتمريض محبوسين عشان يخدموا الناس ولازم لما بيخرجوا وياخدوا إجازة يعملوا مسحة".