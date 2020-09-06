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تصريحات مبكية للفنان جمال يوسف بعد تسريب خبر إصابته بالسرطان إلى الإعلام

جمال يوسف
جمال يوسف
 
الأحد، 06-09-2020 08:29 ص أحمد عادل شعبان
كشف الفنان جمال يوسف تفاصيل معاناته مع مرض السرطان بعد العديد من جلسات العلاج.

وقال الفنان جمال يوسف في تصريحات صحفية: كل الأمور بايد ربنا .. لو عاوزني أمشي همشي .. ولو عاوزني أعيش هعيش .. ربنا يكون في عون أولادي.

وأشار يوسف إلى أنه اكتشف إصابته بسرطان البلعوم قبل أشهر وخضع للعديد من الجلسات الإشعاعية للسيطرة على الورم وأنه بصدد إجراء فحوصات أخرى قريبا لمعرفة مدى تأثير تلك الجلسات.

وتوجه جمال يوسف بالشكر إلى نقيب الممثلين أشرف زكي بسبب وقوفه معه في محنته.

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